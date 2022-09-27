Я устал, глушу мотор: предложен новый способ снижения смертности на дорогах Устройство, которое отслеживает степень усталости водителя, должно стоять в каждом автомобиле

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Каждая четвертая авария на дороге происходит из-за усталости водителя. Управление транспортным средством в состоянии утомления сравнимо с ездой в пьяном виде. Ученые установили, что если человек проводит за рулем 7-10 часов, скорость его реакции становится такой же, как после потребления двух стопок водки. Такой шофер — потенциальный виновник аварии. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает в обязательном порядке оснащать машины устройством, которое отслеживает текущее состояние водителя посредством анализа систем управления транспортным средством. NEWS.ru ознакомился с проектом.

Вождение автомобиля — занятие монотонное, к тому же человек за рулем долго находится в статичном напряжении. Эти факторы провоцируют быстрое утомление. В ГИБДД предупреждают — чем выше скорость, тем быстрее устает шофер. Но не все водители вовремя анализируют свое состояние и заканчивают поездку. Некоторые ошибочно считают, что могут взбодрить себя кофеином или громкой музыкой.

Решить эту проблему системой штрафов сложно. Степень усталости (в отличие от той же степени опьянения) измерить проблематично, поэтому все автомобили необходимо оснастить специальными приборами, которые предупреждают водителя о потере концентрации внимания, сообщил автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов.

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Подобная практика успешно себя зарекомендовала за рубежом. С июля 2022 года наличие таких приборов законодательно закреплено в Европе: автомобили без подобных систем безопасности больше не будут вводить в эксплуатацию. В транспортных средствах обязательно должно быть установлено три вида аппаратуры.

Первый — предупреждение о сонливости и нарушении внимания (DDAW). Технология отслеживает бдительность водителя. Бортовой компьютер в режиме реального времени собирает и обрабатывает данные о скорости, длительности поездки, позиции на дороге, воздействии со стороны рулевого управления. Если программа обнаруживает отклонения, свидетельствующие об усталости, то выдается визуально-звуковой сигнал.

Второй — система предупреждения о выезде из полосы движения (LDWS). Если транспортное средство начинает отклоняться от своей полосы на 30 см на скорости 65 км/ч и выше без включенного поворотника, то система посылает сигнал.

Третий — продвинутая система экстренного торможения (AEBS). Это технология, которая автоматически применяет торможение в тех случаях, когда водитель не реагирует на приближающуюся опасность столкновения. Программа анализирует разницу в скорости и расстояние до объекта впереди, и по определенному алгоритму активирует тормозную систему в необходимой степени, если возникает прямая угроза столкновения.

Мы предлагаем в России по прошествии двух лет с момента издания соответствующего закона запретить постановку на учет новых автомобилей без указанных выше трех технологических функций, защищающих водителя в состоянии утомления. Также предлагаем через три года после издания закона запретить эксплуатацию грузовиков и автобусов дальнего следования, если они не оборудованы системами LDWS и AEBS. Дмитрий Давыдов автор проекта «20 идей по развитию России»

Дмитрий Давыдов отправил обращение в органы государственной власти — в Министерство промышленности и торговли и Министерство внутренних дел. Он предложил в обязательном порядке снабжать устройствами контроля все новые автомобили.

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Был получен ответ от заместителя директора Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Тиграна Парсаданяна. Он сообщил, что принял предложение к сведению. Начальник отдела по работе с обращениями граждан МВД Анна Горюнова поблагодарила Дмитрия Давыдова за обращение и отметила, что требования к колесным транспортным средствам при их выпуске в обращение и нахождении в эксплуатации уже установлены техническим регламентом Таможенного союза.

Во время долгой поездки притупляются все чувства, снижается концентрация внимания, но человек может вовремя этого не заметить, сообщил NEWS.ru руководитель общественной организации «Дорожный патруль-Калуга» Дмитрий Павлюченко. Многие аварии, особенно на трассе, случаются именно из-за того, что водитель заснул за рулем. Предотвратить это помогут приборы, предупреждающие водителя о том, что его концентрация внимания снижена и требуется отдых, добавил эксперт.

Системы безопасности в транспортных средствах необходимы, особенно эффективно их использование в общественном транспорте и такси, междугородних автобусных рейсах, сообщил NEWS.ru руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль. Водители подобных транспортных средств проводят за рулем больше всего времени и сильнее устают. Именно у них выше шанс спровоцировать серьезную аварию, поэтому контроль за ними должен быть жестче, резюмирует эксперт.

В результате внедрения этого предложения смертность и травматизм на дорогах России значительно снизятся, что позволит из года в год сохранять тысячи жизней. Автор проекта надеется на законодательную поддержку со стороны государства.