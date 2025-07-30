Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 18:00

2 кг помидоров = 15 банок счастья! Кубанский томатный соус на зиму!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кубанский томатный соус — король домашних заготовок! Когда на рынках горы спелых, ароматных помидоров, самое время приготовить настоящий кубанский томатный соус. Этот густой, насыщенный соус с глубоким вкусом и тонким балансом специй станет вашей палочкой-выручалочкой зимой. Добавляйте его к пасте, мясу, рыбе или просто намазывайте на хлеб — он везде хорош!

Начните с подготовки помидоров. 2 кг спелых красных томатов (лучше мясистых сортов) помойте, удалите плодоножки и разрежьте на четвертинки. 100 г репчатого лука и 2 зубчика чеснока мелко порубите. В толстостенной кастрюле разогрейте немного растительного масла и обжарьте лук до прозрачности, добавьте чеснок и через минуту — помидоры.

Тушите на среднем огне около 20 минут, пока помидоры не размягчатся. Затем протрите массу через сито, чтобы избавиться от кожицы и семян. Верните протертую массу в кастрюлю, добавьте 150 г сахара, 25 г соли, 20 горошин черного перца, 20 горошин душистого перца, 25 бутонов гвоздики, по 1/4 ч. л. молотого мускатного ореха, корицы и горчичного порошка.

Уваривайте на медленном огне, постоянно помешивая, около 1,5–2 часов, пока соус не загустеет до консистенции хорошей сметаны. В самом конце добавьте 1 ст. л. 9% уксуса — это и консервант, и яркая вкусовая нота. Готовый соус разлейте по стерильным банкам и закатайте. Переверните банки, укутайте и оставьте до полного остывания.

Этот соус не только хранится годами, но и со временем становится только вкуснее!

Ранее сообщалось, как приготовить плюшки-ватрушки с творогом и яблоком! Обалденная вкуснятина на завтрак!

соусы
томаты
домашние заготовки
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МЧС отреагировали на сообщения о распылении химикатов над Нальчиком
Два маленьких брата утонули на испанском побережье
На Камчатке зафиксировали два подземных толчка с разницей в 16 минут
«Стрелы смерти»: военэксперт о перспективах необычного оружия ВС РФ
Мирные люди пострадали при атаке дрона на ЛНР
Ребенок уехал в детский лагерь под Калининградом и умер
«Безумная политика»: в Нидерландах откровенно прошлись по ЕС из-за Украины
В Индии отреагировали на слова Трампа о пошлинах для Нью-Дели
В Дербенте власти оказались недовольны бездействием коммунальщиков
В Узбекистане нашли официальные аналоги для 40 слов-заимствований
Удовлетвори и гуляй: отец собрал коллекцию порно с дочкой на 7 накопителях
Власти России обнадежили россиян новостями о подешевевшей еде
Венгрия получит малый ядерный реактор по зарубежной технологии
Стало известно, какое наказание требуют для обвиняемых по делу «Крокуса»
«Тактика выкручивания рук»: эксперт о пошлинах США для Индии
Удивляю гостей необычным домашним вином! Не из винограда, а из крыжовника
Жительница высокоэтажки забралась на кондиционер, чтобы помыть окно
В Disney показали трейлер продолжения популярного мультфильма
Смертоносные ливни и холод до +12? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Российский посол узнал о ситуации в Анголе, где прошли беспорядки
Дальше
Самое популярное
Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.