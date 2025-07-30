2 кг помидоров = 15 банок счастья! Кубанский томатный соус на зиму!

Кубанский томатный соус — король домашних заготовок! Когда на рынках горы спелых, ароматных помидоров, самое время приготовить настоящий кубанский томатный соус. Этот густой, насыщенный соус с глубоким вкусом и тонким балансом специй станет вашей палочкой-выручалочкой зимой. Добавляйте его к пасте, мясу, рыбе или просто намазывайте на хлеб — он везде хорош!

Начните с подготовки помидоров. 2 кг спелых красных томатов (лучше мясистых сортов) помойте, удалите плодоножки и разрежьте на четвертинки. 100 г репчатого лука и 2 зубчика чеснока мелко порубите. В толстостенной кастрюле разогрейте немного растительного масла и обжарьте лук до прозрачности, добавьте чеснок и через минуту — помидоры.

Тушите на среднем огне около 20 минут, пока помидоры не размягчатся. Затем протрите массу через сито, чтобы избавиться от кожицы и семян. Верните протертую массу в кастрюлю, добавьте 150 г сахара, 25 г соли, 20 горошин черного перца, 20 горошин душистого перца, 25 бутонов гвоздики, по 1/4 ч. л. молотого мускатного ореха, корицы и горчичного порошка.

Уваривайте на медленном огне, постоянно помешивая, около 1,5–2 часов, пока соус не загустеет до консистенции хорошей сметаны. В самом конце добавьте 1 ст. л. 9% уксуса — это и консервант, и яркая вкусовая нота. Готовый соус разлейте по стерильным банкам и закатайте. Переверните банки, укутайте и оставьте до полного остывания.

Этот соус не только хранится годами, но и со временем становится только вкуснее!

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