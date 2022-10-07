«112»: врачи оценивают состояние Паши Техника как стабильно тяжелое

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики оценивают состояние госпитализированного рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) как стабильно тяжелое. Об этом пишет Telegram-канал «112». Артист впал в кому после вечеринки. Предположительно, накануне он мог принимать запрещенные препараты.

У рэпера было несколько приступов эпилепсии. Врачи не исключают, что осложнения могли начаться вследствие легочной аспирации. Это воспалительный процесс в лёгких, который развивается в результате попадания в дыхательные пути инородных предметов или жидкости, — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Telegram-канала, у артиста сломан нос. Врачи утверждают, что эту травму он мог получить при падении, когда терял сознание.

Ранее супруга рэпера Ева Карицкая сообщила, что музыкант находится в коме после употребления разных наркотических веществ. Она обвинила в этом знакомых артиста, которые употребляли с ним препараты вопреки состоянию его здоровья. В настоящий момент рэпер находится в Боткинской больнице.