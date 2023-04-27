Елену Блиновскую доставили на допрос в СК

Фото: мвд.рф

Елена Блиновская

Блогер-коуч Елена Блиновская доставлена на допрос в Следственный комитет, сообщает Telegram-канал «112». После разговора со следователем Блиновская отправится в суд, где для нее изберут меру пресечения по делу об уклонении от уплаты налогов.

Отмечается, что по инкриминируемому деянию Блиновской может быть избрано в том числе и заключение под стражу, учитывая, что утром ее задержали при попытке выехать из России в Белоруссию.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что СК будет ходатайствовать об аресте Блиновской. Сумму ущерба от невыплаты налогов следствие оценивает в 918 млн рублей. Кроме того, блогеру инкриминируют легализацию незаконных доходов. Telegram-канал «Образ будущего» сообщал, что против Блиновской также могут завести дело о попытке дачи взятки должностному лицу.

Ранее председатель совета Национальной ассоциации блогеров Мария Терентьева-Галицких предположила, что дело Блиновской говорит о сложном переходном периоде в налоговой сфере России. По ее словам, дела Блиновской и ее коллег стали лишь прецедентом в меняющейся системе.