10 вещей, которые крадут уют: что убрать из дома осенью

Осень — идеальное время для создания особой атмосферы уюта в доме, и начинается это с расхламления пространства. Уборка лишних предметов помогает не только освободить место, но и создать ощущение тепла и гармонии, необходимое в холодное время года. Правильно организованное пространство способствует психологическому комфорту и делает дом настоящим refuge от осенней непогоды.

Сезонные вещи, которые не понадобятся до весны, лучше убрать в кладовку. Летний текстиль — легкие занавески, салфетки и покрывала — стоит заменить на более теплые. Сломанные предметы, которые давно ждут ремонта, только создают ощущение беспорядка. Ненужные сувениры и декоративные мелочи визуально перегружают пространство. Устаревшие косметические средства и лекарства с истекшим сроком годности лучше выбросить. Лишняя кухонная утварь, которая не используется регулярно, занимает полезное место.

