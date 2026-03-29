Звезда девяностых по уши увязла в долговой яме

Telegram-канал SHOT пишет, что российский рэпер Богдан Титомир задолжал Федеральной налоговой службе почти 1 млн рублей. По информации канала, за несколько месяцев звезда девяностых «накопил» уже около 900 тыс. рублей задолженности.

В материале говорится, что из-за столь внушительных долгов Титомир рискует попасть под блокировку банковских счетов. Также, пишет канал, рэперу грозит запрет на выезд за границу.

Ранее сообщалось, что Богдан Титомир повысил стоимость выступления на корпоративах перед Новым годом до 1,5 млн рублей. Раньше ценник составлял 700–750 тыс. рублей. При этом, по информации источника, спрос на выступления Титомира в декабре полностью отсутствовал — не поступало ни одного запроса ни от корпоративных клиентов, ни от частных лиц.

Также стало известно, что судебные приставы начали принудительное взыскание задолженности с актера Михаила Казакова, известного по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», на общую сумму свыше 1,5 млн рублей. Как сообщил источник в правоохранительных органах, основной объем долга составляют неоплаченные кредиты, а также алименты и иные задолженности по исполнительным производствам.