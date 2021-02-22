Зверев восхитил поклонников фото из дембельского альбома в форме

https://static.news.ru/photo/6ea24936-7599-11eb-9106-96000091f725_660.jpg Сергей Зверев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Зверев привёл в восторг поклонников, опубликовав фото из дембельского альбома в форме с погонами. Стилист, которого сейчас трудно представить без каблуков и стразов, два года прослужил в войсках ПВО.

Зверев служил в армии в 80-х годах в Польше. Он был заместителем командира взвода, секретарём комсомольской организации. Стилист дослужился до звания старшего сержанта. Как он выглядел в период службы в армии, король гламура показал на чёрно-белом снимке.

Моё фото из дембельского альбома. Поздравляю всех, кто служил, кто отдал долг Родине, защищал честь страны!!! Поздравляю с праздником 23 Февраля!!! Я на фото в первый год моей службы в рядах Советской Армии, — подписал фото Зверев.

Солдат на снимке с поразительно красивой внешностью произвёл впечатление на подписчиков стилиста. Они в ответ поздравили Сергея с праздником. «Вам так идёт форма!», «Наверное, Вы были самым красивым в роте», «Какой вы хорошенький!», «Красивый человек и тогда, и сейчас», написали в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поздравил соотечественников с Днём защитника Отечества. Он поблагодарил военнослужащих за достойное исполнение долга, отметив боеспособность вооружённых сил.