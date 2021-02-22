Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Президент РФ Владимир Путин поздравил соотечественников с Днём защитника Отечества. Он поблагодарил военнослужащих за достойное исполнение долга, отметив боеспособность вооружённых сил.
Выступление президента
Современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно. Наша армия и флот умеют это делать, — подчеркнул президент.
Он добавил, что дух воинской службы зависит от офицеров.
От всего сердца поздравляю с праздником. Желаю крепкого здоровью и всего самого доброго, — сказал Путин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство обороны России ко Дню защитника Отечества опубликовало большую партию архивных наградных документов, боевых сводок, журналов боевых действий из фондов Центрального архива военного ведомства. Документы рассказывают о героических подвигах советских воинов.