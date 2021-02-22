Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

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Врач-терапевт «СМ-Клиники» Анастасия Атаман заявила, что когда под рукой нет тонометра, измерить артериальное давление (АД) можно используя достижения современной техники и медицины, в том числе, специальные приложения для смартфона.

Наиболее простой и доступный для каждого способ узнать без тонометра показатели артериального давления — это ориентир по пульсу. Для проведения данной процедуры потребуются часы с секундной стрелкой или мобильный телефон...