Минобороны опубликовало фронтовые документы о подвигах солдат к 23 Февраля

https://static.news.ru/photo/3bf53f9e-74da-11eb-ade1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны России ко Дню защитника Отечества опубликовало большую партию архивных наградных документов, боевых сводок, журналов боевых действий из фондов Центрального архива военного ведомства.

Документы рассказывают о героических подвигах советских воинов. Один из них — наградной лист командира батареи 76-мм орудий лейтенанта Сергея Андреевича Оганова за бой, который произошёл осенью 1941 года в Ростовской области.

В представлении к награждению орденом Ленина говорится, что своим личным мужеством Оганов мобилизовал бойцов не неприступную оборону занимаемого рубежа.

Умело ведя бой, батарея Оганова выводила один за другим немецкие танки. Три танковые атаки противника были отбиты. Все 24 бойца во главе с лейтенантом Огановым и комиссаром батареи младшим политруком Вавиловым геройски погибли, но с честью выполнили боевой приказ командования, — сообщается в документе.

Архивные материалы опубликованы на сайте времён Великой Отечественной войны 23february.mil.ru.

Ранее жители России рассказали, как относятся к празднованию Дня защитника Отечества и Международному женскому дню. Так, 23 Февраля положительно воспринимают 52% опрошенных, а 5% — негативно. Ещё 42% отметили, что относятся к этому празднику нейтрально и просто радуются выходному дню. О положительном отношении к 8 Марта сообщили 61% респондентов. Нейтральной позиции придерживаются 34% россиян, 5% — отрицательной, писал NEWS.ru.