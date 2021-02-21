Россияне рассказали об отношении к 23 Февраля и 8 Марта

https://static.news.ru/photo/a52a9228-74d2-11eb-a09d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители России рассказали, как относятся к празднованию Дня защитника Отечества и Международному женскому дню.

Так, 23 Февраля положительно воспринимают 52% опрошенных, а 5% — негативно. Ещё 42% отметили, что относятся к этому празднику нейтрально и просто радуются выходному дню.

О положительном отношении к 8 Марта сообщили 61% респондентов. Нейтральной позиции придерживаются 34% россиян, 5% — отрицательной.

Участниками исследования стали свыше четырёх тысяч человек из всех российских регионов, передаёт RT.

Ранее врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал NEWS.ru, что чтобы после длинных выходных не попасть в вытрезвитель и не впасть в зависимость от алкоголя, лучше заменить спиртное на праздничном столе соками и водой, а также устроить себе активный досуг. По его словам, если у человека есть патологическое влечение к алкоголю, то никакими «ритуальными замещениями» заниматься не надо и лучше вообще не пить алкогольные напитки.