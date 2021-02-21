Россияне рассказали об отношении к 23 Февраля и 8 Марта

Жители России рассказали, как относятся к празднованию Дня защитника Отечества и Международному женскому дню.
Так, 23 Февраля положительно воспринимают 52% опрошенных, а 5% — негативно. Ещё 42% отметили, что относятся к этому празднику нейтрально и просто радуются выходному дню.
О положительном отношении к 8 Марта сообщили 61% респондентов. Нейтральной позиции придерживаются 34% россиян, 5% — отрицательной.
Участниками исследования стали свыше четырёх тысяч человек из всех российских регионов,
Ранее врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал NEWS.ru, что чтобы после длинных выходных не попасть в вытрезвитель и не впасть в зависимость от алкоголя, лучше заменить спиртное на праздничном столе соками и водой, а также устроить себе активный досуг. По его словам, если у человека есть патологическое влечение к алкоголю, то никакими «ритуальными замещениями» заниматься не надо и лучше вообще не пить алкогольные напитки.