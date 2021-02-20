Врач сказал, как россиянам отметить праздники и не оказаться в вытрезвителе

https://static.news.ru/photo/c474873c-72bc-11eb-942b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы после длинных выходных не попасть в вытрезвитель и не впасть в зависимость от алкоголя, лучше заменить спиртное на праздничном столе соками и водой, а также устроить себе активный досуг. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал врач-нарколог Алексей Казанцев.

Лучше стараться, чтобы вода была не газированная, хотя если нет противопоказаний, то можно и такую. Праздники надо стараться проводить активно, гулять на свежем воздухе, кататься с горок, на санках, на лыжах. Эти дни должны проводится активно, а не просто в посиделках и в употреблении большого количества продуктов, — рассказывает Казанцев.



Специалист также отмечает, что если у человека есть патологическое влечение к алкоголю, то никакими «ритуальными замещениями» заниматься не надо и лучше вообще не пить алкогольные напитки.



Предстоящие праздники сейчас — для алкоголиков это повод напиться, а они обычно из запоя выходят после 8 марта. Если человек зависим, ему ни в какие праздники нельзя пить. А если человек не зависим от алкоголя и знает меру, то желательно принимать слабоалкогольные напитки в малых объёмах, — заявил нарколог.



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