«Жизнь покажет»: отец Юлии Началовой оценил творческий потенциал внучки

https://static.news.ru/photo/0adb803e-9aba-11eb-b7e7-96000091f725_660.jpg Виктор Началов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Из дочери Юлии Началовой никто не собирается делать копию матери, заявил отец умершей певицы, музыкальный продюсер и композитор Виктор Началов.

По его словам, мнение том, что из девочки хотят сделать копию мамы, является ошибочным.

Вера — это Вера, и как у неё всё сложится, мы посмотрим. Жизнь покажет. Человек она, безусловно, творческий, — отметил он.

Виктор также согласился, что Вера похожа на мать внешне и тембром голоса. Однако, добавил он, это неудивительно, ведь они родные люди, передаёт «Вечерняя Москва».

Как писал NEWS.ru, ранее дочь Началовой Вера Алдонина удивила зрителей сходством с матерью. Девочка пришла на программу «Модный приговор» и перепела хит матери «Герой не моего романа». Это отметили миллионы зрителей Первого канала, которые позже поделились впечатлениями в соцсетях. Выпуск программы был посвящён 30-летию передачи «Утренняя звезда», ведущие и гости вспоминали артистов, которым проект открыл дорогу к славе.