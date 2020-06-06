Живущий с женой и любовницей Гоген Солнцев пожаловался на нищету

https://static.news.ru/photo/70b0669e-a80e-11ea-a8e9-fa163e074e61_660.jpg Гоген Солнцев Фото: solntcev/instagram.com

Шоумен Гоген Солнцев поддержал Иосифа Пригожина, который заявил о бедственном положении артистов из-за пандемии коронавируса

Он согласен с продюсером, что больше всего от ограничительных мер пострадали звёзды, поскольку они остались без какого-либо источника дохода.

Солнцев сам, с его слов, вынужден сейчас жить на хлебе и воде, а ведь ему нужно содержат не только себя, но и супругу-пенсионерку Екатерину Терешкович и любовницу Лидию

Мы живём втроем на хлебе и воде. Вскоре я расскажу о своей непростой ситуации. А пока попрошу: прекратите травить Пригожина. Я боюсь за его состояние. Такую травлю трудно пережить. Я искренне верю, что Иосиф — сильный мужчина и обязательно справится, — цитирует Солнцева StarHit.

Ранее NEWS.ru писал, что пожилая супруга Гогена Солнцева вынуждена была выйти на работу в разгар пандемии. 65-летняя Екатерина Терешкович устроилась на работу курьером, чтобы хоть как-то прокормить семью.

В конце мая известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о бедствующем положении артистов. На фоне пандемии они лишились львиной доли своих заработков и вынуждены жить на ранее скопленные средства. По словам супруга певицы Валерии, многие ошибочно считают артистов богатыми людьми, не вникая в их финансовые трудности.