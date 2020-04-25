Гоген Солнцев отправил жену работать курьером в разгар эпидемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/632c981a-86b9-11ea-8f94-fa163e074e61_660.jpg Фото: solntcev/instagram.com

Пожилая супруга Гогена Солнцева вынуждена была выйти на работу в разгар пандемии. 65-летняя Екатерина Терешкович устроилась на работу курьером, чтобы хоть как-то прокормить семью.

Шоумен из-за ситуации с коронавирусом оказался в сложной ситуации. Он лишился возможности выступать на различных мероприятиях, где он мог заработать деньги для семьи. Поэтому теперь все расходы звёздной пары легли на плечи Екатерины. Женщине пришлось соврать при устройстве на работу в популярный сервис по доставке еды.

Я вам говорил, что на Кате пахать можно? Представляете, на собеседовании поверили, что ей 35 лет! Я её спрашиваю потом: «Слепой человек, что ли, проводил собеседование? — рассказывает Гоген.

Он отметил, что его супруга действительно ощущает себя молодой, она любит активный отдых, прогулки, однако старается беречь себя и пока не берёт слишком много заказов. По его словам, он благодарен жене за этот поступок, ведь фактически сейчас они вместе живут на заработанные ею деньги.

Наши основные траты: коммунальные платежи, что-то поесть, что-то попить. Запаслись лапшой быстрого приготовления, так что не голодаем. Катя соблюдает все правила: ходит в масках и перчатках. Также вечером у неё спиртовая ванна: дезинфицирую, чтобы домой не принесла заразу, — подчеркнул Гоген в разговоре со StarHit.

Шоумен надеется, что ситуация в стране улучшится уже в июне и он сможет сам обеспечивать семью.

Ранее Гоген Солнцев резко высказался о телеведущей Виктории Боне, которая ранее заявляла, что распространяющийся в мире коронавирус вычищает мир от ненужных людей. В своём Instagram Солнцев отметил, что из-за COVID-19 «все сошли с ума». Он вспомнил слова Бони о том, что нет ничего страшного, если из-за коронавируса вымрет половина человечества, и назвал её дурой, писал NEWS.ru.