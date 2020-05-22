Пригожин вслед за Тарзаном пожаловался на нехватку денег на карантине

https://static.news.ru/photo/a35ddd78-9c2a-11ea-b299-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о бедствующем положении артистов. На фоне пандемии они лишились львиной доли своих заработков и вынуждены жить на ранее скопленные средства.

По словам супруга Валерии, многие ошибочно считают артистов богатыми людьми, не вникая в их финансовые трудности.

Артисты оказались в чудовищной ситуации, особенно молодые. Даже первая десятка самых популярных и востребованных звёзд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в своё время скопить, — отметил он в интервью «Вечерней Москве».

Пригожин подчеркнул, что в нелёгкой ситуации оказались и театралы, цирковые деятели, танцоры. По его словам, огромный творческий пласт лишился возможности зарабатывать и вести достойную жизнь. Он отметил, что к нормальной жизни селебрити смогут вернуться не раньше 2021 года.

Не раньше чем через полгода зрители смогут увидеть первые выходы артистов на сцену. Да и зритель не сразу побежит покупать билеты, — пояснил он.

Он выразил уверенность, что государство должно поддерживать аристов деньгами, ведь они исправно платят налоги с доходов. К примеру, он и его знаменитая супруга ежегодно перечисляют в казну не менее 10 миллионов рублей.

Ранее муж Наташи Королёвой Тарзан призвал власти помогать артистам, которые не имею ни копейки, а не старикам, которым и так «платят пенсию». Танцор Сергей Глушко пожаловался, что у них с женой нет денег из-за самоизоляции, писал NEWS.ru.