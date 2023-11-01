Жена Прилучного оценила необычный рецепт бургера Прилучный с супругой на презентации приложения приготовили бургер с вишней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Павел Прилучный с супругой Зепюр Брутян

Актер Павел Прилучный с супругой Зепюр Брутян на презентации мобильного приложения от шеф-повара Георгия Мосина приготовили бургер с вишней, сообщает корреспондент NEWS.ru. Звездной паре доверили вручную измельчить два стейка рибай для необычного блюда.

Чаще всего из мяса едим индейку или курицу, но в выходные, когда в доме гости, приходят дети, готовим бургеры и стейки. Будет новый рецепт, — сообщила Брутян.

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Она также рассказала, что звездная пара в последнее время перешла на правильное питание и здоровый образ жизни. Прилучный в ответ пошутил, что перешел с женой «на дошики», имея в виду созвучную с ЗОЖ марку лапши быстрого приготовления.

Мосин рассказал, что «фишка» нового приложения заключается в том, что в нем предлагается сразу три рецепта одного блюда — один простой, другой ресторанный и третий, когда хочется чего-то особенного. Бургер с вишней, по словам шеф-повара, — это ресторанный вариант.

Прилучный женился на актрисе Брутян летом прошлого года. Пара сыграла пышную свадьбу в Армении. Полгода назад у них родился сын Микаэль. От бывшей супруги, актрисы Агаты Муцениеце у Прилучного есть дочь Мия и сын Тимофей.

Ранее Муцениеце подала в суд на Прилучного и потребовала, чтобы он выплачивал алименты в размере 30% от заработка до 2031 года. Сейчас артист ежемесячно перечисляет бывшей жене 200 тысяч рублей.