«Не ведите себя как свиньи»: Муцениеце требует у Прилучного 30% зарплаты Муцениеце через суд требует у Прилучного 30% его заработка на алименты детям

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

34-летняя актриса Агата Муцениеце подала в суд на бывшего мужа актера Павла Прилучного с требованием выплачивать 30% от заработка на алименты сыну и дочери до 2031 года, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, сейчас исполнитель главной роли в телесериале «Мажор» перечисляет бывшей супруге 200 000 рублей в месяц. Ранее стало известно, что Прилучный зарабатывает около 500 тыс. рублей за один съемочный день, говорится в сообщении.

После информации о судебном иске Муцениеце в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) обратилась к отцам, которые платят алименты. Актриса отметила, что перечисляемые деньги идут не на шубы и машины бывшей жене, а на школу, кружки и одежду детей.

Дорогие мужчины, если вы развелись и у вас остались детки от первого брака, когда вы платите за школу и кружки ваших детей, вы платите за своего ребенка. Когда вы отказываетесь это делать, вы делаете плохо не матери своего ребенка, а своему ребенку. Поэтому дорогие бывшие мужья, будьте благорассудны, благочестивы, будьте мужчинами, а не ведите себя как свиньи. Это ваши дети тоже, это не дети вашей бывшей жены, — заявила она.

Муцениеце и Прилучный развелись около трех лет назад. В апреле 2023 года у Прилучного родился третий ребенок Микаэль от актрисы Зепюр Брутян, говорится в сообщении.

Ранее Муцениеце посмеялась над поклонниками, которые подвергли критике видео, на котором она танцует дома в пижаме. Артистка заявила, что женщины, которые пишут негативные комментарии, скорее всего, несчастливы в отношениях. Муцениеце также добавила, что не боится выглядеть смешно, и посоветовала хейтерам стать свободнее и научиться радоваться жизни.