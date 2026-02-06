Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 17:43

«Завышенное самомнение»: Лоза о запрете Сабурову на въезд в Россию

Певец Лоза: Сабуров и другие комики не должны шутить об СВО

Нурлан Сабуров Нурлан Сабуров Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров и другие юмористы не должны затрагивать тему спецоперации в своих выступлениях, заявил NEWS.ru певец Юрий Лоза. По его словам, если сведения о некорректных шутках артиста соответствуют действительности, то запрет на въезд в Россию вполне обоснован.

Я совсем не знаю Сабурова, не смотрел ни одной передачи с ним. Я не поклонник стендапа, поэтому всех этих выступлений я не видел. Насчет того, что ему запретили въезд, я не знаю истинной причины. Но если он говорил плохо о России и СВО, значит, надо запрещать. Говорить о спецоперации, допустим, комик не имеет права, потому что он не в курсе, — высказался Лоза.

Он подчеркнул, что любые рассуждения человека о темах, в которых он плохо разбирается, некорректны. Кроме того, по мнению певца, шутки на щекотливые темы являются неуместными и безнравственными.

Сабуров не показался мне тактичным человеком, потому что я подарил книжку на его шоу, а он взял и выбросил. Меня это немного покоробило. Мне в тот момент показалось, что у него завышенное самомнение. Взять мою книгу, на которую я потратил три года жизни, я ее написал, она интересная, а он ее просто скомкал. Это неуважение. Это говорит о воспитании человека, о его внутреннем мире, — заключил Лоза.

Ранее адвокат Александр Бенхин заявил, что решение о запрете на въезд в Россию для Сабурова вряд ли будет пересмотрено. По его мнению, такие меры принимаются Федеральной службой безопасности на высоком уровне и отличаются особой устойчивостью.

комики
Нурлан Сабуров
Россия
шоу-бизнес
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава государства поздравил Эрнста с 65-летием
В Омане сообщили о результатах «очень серьезных» переговоров Ирана и США
Экс-министра обороны Словакии обвинили в обмане правительства ради Украины
Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
В Нидерландах увидели опасность для цифрового суверенитета
Трескучие морозы и дубак до -19? Погода в Москве в начале недели: что ждать
В российском регионе появились автомобили с новым кодом
МИД России посоветовал оформлять загранпаспорта на 10 лет
Капитан спас весь взвод: ветеран СВО о жизни в окопах и возвращении домой
Германия может превратиться в нового военного гегемона Европы
Названо количество жертв масштабного урагана на Филиппинах
Следователь указал на роковую деталь в убийстве сына Каддафи
Стало известно, где и когда похоронят экс-главкома ВМФ России Куроедова
В МИД обвинили Запад в попытках втянуть РФ в скандал вокруг файлов Эпштейна
Нидерланды устали быть крупнейшим донором для Украины
Раскрыты планы бизнесмена Шишкарева по сделке с Росатомом
В США увидели желание Трампа наладить связи с Россией
Стармер, на выход? Премьеру Британии грозит отставка, кто подставил
Упомянутая в файлах Эпштейна кронпринцесса Норвегии принесла извинения
Российские школьники оставили позади Запад по золоту на олимпиадах
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.