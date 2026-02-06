«Завышенное самомнение»: Лоза о запрете Сабурову на въезд в Россию Певец Лоза: Сабуров и другие комики не должны шутить об СВО

Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров и другие юмористы не должны затрагивать тему спецоперации в своих выступлениях, заявил NEWS.ru певец Юрий Лоза. По его словам, если сведения о некорректных шутках артиста соответствуют действительности, то запрет на въезд в Россию вполне обоснован.

Я совсем не знаю Сабурова, не смотрел ни одной передачи с ним. Я не поклонник стендапа, поэтому всех этих выступлений я не видел. Насчет того, что ему запретили въезд, я не знаю истинной причины. Но если он говорил плохо о России и СВО, значит, надо запрещать. Говорить о спецоперации, допустим, комик не имеет права, потому что он не в курсе, — высказался Лоза.

Он подчеркнул, что любые рассуждения человека о темах, в которых он плохо разбирается, некорректны. Кроме того, по мнению певца, шутки на щекотливые темы являются неуместными и безнравственными.

Сабуров не показался мне тактичным человеком, потому что я подарил книжку на его шоу, а он взял и выбросил. Меня это немного покоробило. Мне в тот момент показалось, что у него завышенное самомнение. Взять мою книгу, на которую я потратил три года жизни, я ее написал, она интересная, а он ее просто скомкал. Это неуважение. Это говорит о воспитании человека, о его внутреннем мире, — заключил Лоза.

Ранее адвокат Александр Бенхин заявил, что решение о запрете на въезд в Россию для Сабурова вряд ли будет пересмотрено. По его мнению, такие меры принимаются Федеральной службой безопасности на высоком уровне и отличаются особой устойчивостью.