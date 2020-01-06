https://static.news.ru/photo/639c2fe6-3186-11ea-9c54-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, специально распространяет информацию о своей болезни из-за долгов. С таким заявлением выступила ясновидящая Саона.

Всё это сделано для того, чтобы уйти от ответственности и от долгов, которые на ней есть, — приводит издание « Дни.ру » слова ясновидящей.

По её словам, люди с подобным недугом живут и 10–15 лет. Она отметила, что через некоторое время поклонники узнают правду, так как звезде придётся выплатить все долги. Из-за этого артистка лишится большей части своего состояния.

Как ранее писал NEWS.ru, представители Заворотнюк по-прежнему отказываются от официальных комментариев в СМИ относительно её состояния, чтобы сохранить право на личные границы актрисы.