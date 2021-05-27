Вышел посмертный трек американского рэпера DMX

https://static.news.ru/photo/85f890f2-beed-11eb-8815-96000091f725_660.jpg DMX Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посмертный трек американского рэпера DMX (Эрл Симмонс) Hood blues появилась в Сети. Песня войдёт в грядущий, последний альбом исполнителя Exodus. Композиция стала посмертной, так как музыкант скончался в апреле 2021-го.

В записи принимали участие хип-хоп группы Griselda: Уэстсайд Ганн, Джереми Дэймон Пенник (он же Бенни Мясник) и Демонд Прайс, более известный как Conway the Machine. Griselda и DMX зачитали для хита жёсткие строчки про авторитетов криминального мира США. Слова наложили на джазовый сэмпл в стиле 1970-х. Релиз Exodus запланирован на 28 мая 2021-го. В сборник попали также коллаборации со Снуп Доггом, Jay-Z, Алишей Киз, Swizz Beatz и другими.

DMX ушёл из жизни 9 апреля 2021-го в возрасте 50 лет. Позже власти штата Нью-Йорк объявили 18 декабря днём DMX. После смерти рэпера резко выросло количество онлайн-прослушиваний его треков. С 9 по 10 апреля число стримов песен составляло 75,7 млн, а с 7 по 8 апреля — 7,36 млн раз.

Ранее сообщалось, что американский диджей Ричард Холл, известный как Моби, рассказал, почему проспал похороны матери. По его словам, траурное мероприятие он пропустил из-за похмелья. Об этом музыкант сообщил в документальном фильме Moby Doc. Композитор отметил, что многие люди, посмотревшие картину, обратили внимание именно на этот момент. Шоумен уверен, что покойная родственница отнеслась бы к инциденту с юмором.