Медики ввели актрису Анастасию Заворотнюк в медикаментозную кому. Поводом послужило наступившее осложнение в виде воспаления лёгких.
Ослабленный организм телезвезды не в состоянии бороться с ним. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Журналисты отмечают, что ухудшение состояния здоровья актрисы происходит на фоне развития последней стадии рака головного мозга.
Ранее News.ru сообщал, что Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. По информации Telegram-канала Mash, у неё начался отёк головного мозга. В настоящее время актриса под круглосуточным наблюдением врачей. Но официального подтверждения информации пока нет.