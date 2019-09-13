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Балерина Анастасия Волочкова заявила, что получила приглашение на свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова. Она сначала собиралась посетить торжество, однако позже отказалась.

По её словам, невеста попросила исполнить «танец умирающего лебедя», а жених — выйти на сцену после первого поцелуя новобрачных, «чтобы это было смешно», передаёт «Комсомольская правда». Позже артистка узнала, что...