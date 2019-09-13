Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Медики ввели актрису Анастасию Заворотнюк в медикаментозную кому. Поводом послужило наступившее осложнение в виде воспаления лёгких.

Ослабленный организм телезвезды не в состоянии бороться с ним. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Журналисты отмечают, что ухудшение состояния здоровья актрисы происходит на фоне развития последней стадии рака головного мозга.

Ранее News.ru сообщал, что Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. По информации Telegram-канала Mash, у неё начался отёк головного мозга. В настоящее время актриса под круглосуточным наблюдением врачей. Но официального подтверждения информации пока нет.

News.ru в соцсетях