https://static.news.ru/photo/7ad2e1a2-2581-11ea-b840-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Vladimir Myshkin/Global Look Press

Актрисе Анастасии Заворотнюк, страдающей тяжёлым онкологическим заболеванием, не разрешили отметить Новый год дома. Врачи настояли на том, чтобы звезда осталась в стенах больницы.

Состояние артистки оценивают как тяжёлое, поэтому она не может покинуть медучреждение. Родные звезды «Моей прекрасной няня» просили отпустить её домой, однако им отказали. При этом семье разрешили посещать Заворотнюк в любое время, передаёт «Газета.ru».

Как писал NEWS.ru, лечение страдающей от рака мозга актрисы Анастасии Заворотнюк требует немалых затрат. Семья сильно нуждается в деньгах. Об этом рассказал коллега мужа артистки Петра Чернышёва. По его словам, фигурист все силы бросил на то, чтобы заработать нужную сумму, и принимает участие в крупнейших ледовых шоу.