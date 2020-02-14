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Алёне Водоневой будет полезно потрудиться добровольцем в одном из приютов или в гуманитарном центре помощи малообеспеченным семьям. С таким заявлением выступила руководитель Общероссийской программы помощи беременным женщинам в кризисной ситуации «Спаси жизнь» Екатерина Маркова.

По её мнению, подобная работа может оказаться действенней, чем штрафы за скандальные высказывания телеведущей о «быдле» и получателях материнского капитала, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-участница телешоу «Дом-2» приехала в отделение полиции, где дала объяснения из-за своего поста в Instagram о целесообразности материнского капитала. Заявление на Водонаеву написал житель Йошкар-Олы, который увидел в её публикациях признаки возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства. Вслед за этим аналогичное заявление подала жительница Москвы.