https://static.news.ru/photo/8e62a272-bce8-11e9-902f-fa163e074e61_660.jpg Вера Брежнева Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Выступление певицы Веры Брежневой на фестивале «Жара» В баку чуть не закончилось трагически. В момент нахождения её на сцене произошёл сбой пиротехники, и в воздух взметнулся столб дыма. Об этом сама исполнительница написала в своём Instagram .

Интересный случай. Во время этого выступления на @zharafest случился сбой пиротехнической системы , я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, но решила, что такая задумка )) и продолжала петь, - рассказала звезда подписчикам.

По её словам, за кулисами в этот момент пытались решить проблему, однако в итоге остановить дым никто не смог. Номер организаторы решили не прерывать. По признанию знаменитости, спецэффект, несмотря на свою незапланированность, получился очень зрелищным.

Ранее News.ru писал, что заслуженная артистка России Анита Цой на фестивале «Жара» повредила ногу. Ей оказали первую необходимую помощь, после чего увезли в местную больницу. Инцидент произошёл во время выступления певца Григория Лепса. Исполнительнице перевязали ногу и помогли добраться до кареты скорой помощи.