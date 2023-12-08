Вдова Пьера Нарцисса вышла замуж за известного композитора Вдова Пьера Нарцисса вышла замуж за создателя песни «Одинокая ветка сирени»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Валерия Калачева

Вдова покойного певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева вышла замуж за певца и композитора Евгения Шахрая, написавшего композицию «Одинокая ветка сирени», пишет StarHit. Избранник Калачевой старше нее на 23 года. По данным издания, брак был заключен 7 декабря, после регистрации женщина взяла себе двойную фамилию Калачева-Шахрай.

Сообщается, что свадьба Шахрая и Калачевой была спонтанной, на нее не пригласили даже близких друзей. В последнее время женщина пробует себя в качестве певицы, в реализации этого замысла ей может помочь новый избранник. Сейчас молодожены работают над несколькими совместными проектами.

Ранее вдова исполнителя песни «Шоколадный заяц» сообщила о своем желании родить от умершего мужа еще одного ребенка. Калачева, которая воспитывает 16-летнюю дочь от артиста, рассказала, что потенциальным отцом может стать внебрачный сын Нарцисса, живущий в Африке, либо он сам. Девушка объяснила, что у нее есть биоматериалы от обоих, причем анализы сына в порядке, но есть проблема с транспортировкой, а биоматериал Пьера еще предстоит проверить. По ее словам, общие траты на зачатие составят порядка 500 тысяч рублей.

Пьер Нарцисс умер в июне 2022 года в возрасте 45 лет. Вдова знаменитости сообщала, что причиной смерти стала подагра, которая «разъела» часть внутренних органов. По ее словам, во время операции, которая закончилась летальным исходом, у артиста дважды останавливалось сердце. Вторая остановка и стала причиной смерти.