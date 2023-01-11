Вдова Пьера Нарцисса решила родить ребенка от умершего мужа

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Валерия Калачева, вдова Пьера Нарцисса, решила родить от умершего мужа еще одного ребенка, сообщает KP.RU. Калачева, которая воспитывает 16-летнюю дочь от артиста, рассказала, что потенциальным отцом может стать внебрачный сын Нарцисса, живущий в Африке, либо он сам. Девушка объяснила, что у нее есть биоматериалы от обоих, причем анализы сына в порядке, но есть проблема с транспортировкой, а биоматериал Пьера еще только предстоит проверить.

Да, буду рожать. Конечно, я хочу ребенка от мужа. Но у меня есть биоматериалы от обоих. В случае с сыном материал уже обследован, все анализы в порядке, осталось только транспортировать его из Африки. Это, кстати, целая проблема. А вот биоматериал Пьера находится в московской клинике, но его еще только предстоит проверить. Если анализы будут в порядке, я даже сомневаться не буду, — рассказала вдова артиста.

По словам Калачевой, она и Пьер сдали свой биоматериал еще при его жизни. Вдова исполнителя хита «Шоколадный заяц» пояснила, что они думали «даже не о возрасте, который уходит», просто у них были «особенные отношения». Девушка заявила, что будет вынашивать ребенка сама.

Я вообще хочу двойняшек. Посмотрим, как повезет. У них в роду через поколение двойняшки, так что есть шансы, — добавила она.

Пьер Нарцисс умер в июне 2022 года в возрасте 45 лет. Вдова знаменитости сообщала NEWS.ru, что причиной смерти стала подагра, которая «разъела» часть внутренних органов.