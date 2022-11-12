«Вся больница рыдала»: вдова Пьера Нарцисса раскрыла причину его смерти Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева назвала причину смерти певца

Фото: Личный архив Валерии Калачевой

Пьер Нарцисс

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс, скончавшийся 21 июня 2022 года в возрасте 45 лет, умер от подагры, которая «разъела» часть внутренних органов. Об этом вдова исполнителя хита «Шоколадный заяц» Валерия Калачева рассказала в беседе с NEWS.ru. По словам женщины, во время операции, которая закончилась летальным исходом, у артиста дважды останавливалось сердце. Вторая остановка и стала причиной смерти.

Валерия Калачева призналась, что у нее была возможность ознакомиться с медкартой Пьера Нарцисса. По ее словам, врачи рекомендовали страдавшему от болей из-за подагры артисту «безотлагательно ехать в больницу и проходить срочное обследование». Однако певец всякий раз отказывался от госпитализации.

Он как бы «давил» приступы обезболивающими и бежал дальше: песню записывать, клип снимать, выступать, — вспоминает Валерия Калачева.

По ее мнению, исполнителя можно было бы спасти, если бы он вовремя послушал врачей и согласился на обследование. Вдова уточнила, что недуг проявлялся в виде болей в суставах, но Пьер Нарцисс считал, что со временем «всё пройдет».

Так же почти легкомысленно он относился и к астме, которой страдал с детства. Оказалось, что иногда подагра протекает без внешних проявлений. При этом разрушает внутренние органы — у Нарцисса разрушались сердце, поджелудочная, почки, — перечисляет вдова артиста.

Валерия Калачева отметила, что вместе с дочерью поддерживала певца, когда его госпитализировали с целью операции на сердце, и молилась за него.

Уже находясь на каталке, перед тем, как ехать в операционную, Нарцисс попросил меня: «Скажи Каролине [дочери], что я очень ее люблю. А маме моей, когда позвонит, скажи, что со мной всё в порядке. Чтобы она не переживала». Добавил: «Я тебя люблю. Очень, очень, очень». И его увезли. А во время операции остановилось сердце, часть которого подагра «разъела» основательно. В первый раз сердце «завели», а во второй не смогли. Вся больница рыдала, осознав, что нет больше Пьерушки — так его называли врачи, — рассказала Валерия Калачева.

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