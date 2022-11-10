Умер бывший муж порноактрисы Берковой, актер Андрей Стоянов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Умер 48-летний актер и бывший муж порноактрисы Елены Берковой Андрей Стоянов, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, предварительной причиной смерти Стоянова стала передозировка запрещенных препаратов.

Как пишет SHOT, актеру вызвали скорую после потери сознания, однако медики не сумели его реанимировать. По словам его бывшей жены, Стоянов долгое время употреблял метадон.

В фильмографии Стоянова насчитывается более ста проектов, в числе которых такие сериалы, как «Триггер», «Дылды», «Доктор Рихтер», «Все как у людей», «Чужая стая», «Глухарь-2» и «Капкан для монстра».

Ранее на 77-м году жизни скончался экс-фронтмен шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккафферти. О смерти легендарного музыканта сообщил басист Nazareth Пит Эгнью. Исполнитель был соавтором ряда самых популярных хитов Nazareth, включая Bad Bad Boy и Broken Down Angel, а также выпустил три сольные пластинки.

До этого стало известно о смерти заслуженного артиста России Анатолия Хрусталева. Ему было 77 лет. Причина смерти не называется.

14 октября сообщалось о том, что умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Ему было 72 года. Актер также известен ролями в двух частях бондианы — в фильмах «Золотой глаз» (1995) и «И целого мира мало» (1999).