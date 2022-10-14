Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в фильмах о Гарри Поттере

Фото: kinopoisk.ru

Робби Колтрейн

Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, пишет The Guardian. О смерти актера на 73-м году жизни сообщил его агент.

Робби Колтрейн, чья актерская карьера охватила все — от фильмов о Бонде до «Крекера» и «Гарри Поттера», умер в возрасте 72 лет, — говорится в сообщении.

Шотландский актер Роберт Колтрейн родился в пригороде Глазго. После окончания школы-интерната будущий актер поступил в школу искусств Глазго, где он усомнился в своих способностях художника. Впоследствии он стал выступать в театральных труппах и на стендапах. Урожденный Энтони Роберт Макмиллан взял себе псевдоним Колтрейн, отдав дань уважения известному джазовому музыканту Джону Колтрейну.

Его первой ролью на экране стал «Закат Ватерлоо» в 1979 году, после чего он появлялся в различных фильмах и телешоу. В 1980-х актер добился успехов в телевизионных скетч-шоу, и его карьера пошла на взлет.

Известность к Колтрейну пришла благодаря образу доктора Эдварда Фитца Фицджеральда в сериале Джимми Макговерна «Метод Крекера». Детектив продержался 25 эпизодов и выходил с 1993 по 1996 годы.

В середине 90-х Колтрейн снялся сразу в двух частях «бондианы» — в фильмах «Золотой глаз» (1995) и «И целого мира мало» (1999). С 2001 года он исполнял роль Рубеуса Хагрида в серии фильмов «Гарри Поттер» — последний раз на экранах он появился в реюнионе «Возвращение в Хогвартс» 2022 года.