Умер заслуженный артист России Хрусталев Заслуженный артист России Анатолий Хрусталев умер в Пензе в возрасте 77 лет

Фото: Минкультуры Пензенской области

В Пензе умер заслуженный артист России Анатолий Хрусталев. Ему было 77 лет. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры региона. Печальное событие произошло 13 октября, однако стало известно об этом только сейчас.

Весь трудовой путь Анатолия Николаевича — это яркий пример преданности профессии и отечественной культуре, образец подлинного служения искусству, достойный глубочайшего уважения, — говорится в сообщении.

Причина смерти не называется.

Анатолий Хрусталев родился в 1946 году в поселке Умальта Амурской области, более 40 лет проработал в Пензенской областной филармонии, затем в «Пензаконцерте», являлся ведущим солистом Губернаторской симфонической капеллы.

Прощание с артистом состоится в воскресенье 15 октября 2022 года. Оно начнется в 13:45 в церкви Петра и Павла.

14 октября стало известно о том, что умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Ему было 72 года.