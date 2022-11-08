Умер бывший вокалист рок-группы Nazareth Дэн Маккафферти

Фото: Uwe Geisler/Global Look Press

Дэн Маккафферти

Экс-фронтмен шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккафферти скончался на 77-м году жизни. О смерти легендарного музыканта сообщил басист Nazareth Пит Эгнью.

Дэн умер сегодня в 12:40. Это самое печальное заявление, которое мне когда-либо приходилось делать. Мэриэнн (супруга Маккафферти. — NEWS.ru) и ее семья потеряли прекрасного любящего мужа и отца, я потерял своего лучшего друга, а мир потерял одного из величайших певцов, которые когда-либо жили. Слишком расстроен, чтобы говорить что-то еще сейчас, — написал Эгнью в соцсети.

Музыкант родился в Данфермлине в 1946 году, он является одним из основателей Nazareth. Маккафферти ездил в мировые турне с группой на протяжении 45 лет и участвовал в записи всех ее альбомов до 2014 года. Тогда он был вынужден прекратить выступления в связи с проблемами со здоровьем.

Исполнитель был соавтором ряда самых популярных хитов Nazareth, включая Bad Bad Boy и Broken Down Angel, а также выпустил три сольных пластинки.

В конце октября стало известно о смерти американского исполнителя рок-н-ролла Джерри Ли Льюиса. Он скончался в возрасте 87 лет. В последние годы жизни музыкант страдал от целого ряда заболеваний.