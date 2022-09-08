«Уже неважно»: Погребняк ответила назвавшей себя «артисткой №1» Лободе Погребняк припомнила Лободе безразличие к российским поклонникам

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Светлана Лобода

Мария Погребняк язвительно высказалась в адрес назвавшей себя «артисткой № 1» в России Светланы Лободы. Жена футболиста в своем Telegram-канале отметила, что раньше певица не была так благосклонна к журналистам, зато сейчас дает интервью за интервью, пытаясь удержать внимание к своей персоне.

Бизнесвумен откровенно посмеялась над расхвалившей себя артисткой, заявившей, что «все лучшее создавали украинцы».

Интересно, как отреагировали на это заявление Филипп Киркоров, Лепс, Дима Билан, Стас Михайлов или, к примеру, Валерий Меладзе? — поинтересовалась Погребняк.

Не обошла стороной фотомодель и рассуждения Лободы о русском языке, который, как теперь выяснилось, «не принадлежит власти», а принадлежит народу, который на нем говорит и думает.

Странно, что артистка только сейчас поняла это, а ведь ее сограждане говорили, кричали об этом долгие годы. Тогда Лободе это было безразлично, — сыронизировала Погребняк.

Что же касается самовозвеличивания певицы, то уже неважно, считает продюсер, была ли певица «артисткой № 1» в России или нет. Дело в том, что первым артистом делают поклонники, от которых Лобода попросту отказалась.

Теперь остались счастливые воспоминания, которыми долго удержать внимание не удастся, — заключила бизнесвумен.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что продюсер Нателла Крапивина внесла большой вклад в становление, творчество и раскрутку певицы Светланы Лободы. У продюсера были связи и средства для раскрутки Лободы, а сама певица потеряла значительную часть заработка после отъезда из России, где могла попробовать себя в разных жанрах.