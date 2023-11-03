«Уникальные вещи»: Чеботина похвасталась китайскими подарками от Киркорова Киркоров подарил Чеботиной зонтик и веер из Китая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Певец Филипп Киркоров посетил мероприятие, посвященное презентации нового альбома исполнительницы Люси Чеботиной. Артист подарил героине вечера памятные подарки, привезенные из Китая — стильные зонтик и веер.

От Филиппа всегда самые потрясающие подарки. Они настолько с душой сделаны, настолько индивидуально подобраны. Филипп никогда не дарит ничего мейнстримного, ничего ненужного, всегда красивые, изящные и потрясающие вещи, которые действительно уникальны, — заявила Чеботина, обмахиваясь новым веером.

Киркоров пообщался также с представителем МИД РФ Марией Захаровой. Они дружески обсудили недавнюю поездку певца в Китай, артист похвастался фотоснимком, где он позирует с обнаженным торсом на фоне заграничных видов. На это дипломат отшутилась, сказав, что «не может рассматривать эротические фотографии».

Тем временем отец певца Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров сообщил, что стал чувствовать себя хуже — мужчина на днях начал сильно задыхаться, пришлось даже вызвать скорую помощь. Летом стало известно, что Бедрос Киркоров оглох на одно ухо после установки кардиостимулятора. Также артист жаловался на быструю утомляемость и боли в конечностях.