Стало известно об ухудшении состояния отца Киркорова Пятый канал: отцу Киркорова вызвали скорую помощь из-за проблем с дыханием

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бедрос Киркоров

Отцу певца Филиппа Киркорова Бедросу Киркорову вызвали скорую помощь из-за ухудшения состояния, сообщает Пятый канал. По его информации, у артиста начались проблемы с дыханием.

По информации издания, 91-летнему народному артисту РФ понадобилась помощь медиков, так как он начал задыхаться.

Летом появились сообщения, что Бедрос Киркоров оглох на одно ухо после установки кардиостимулятора. Также артист жаловался на быструю утомляемость и боли в конечностях.

В Москве ранее госпитализировали дочь советского режиссера Леонида Гайдая и актрисы Нины Гребешковой. Сообщалось, что 67-летнюю Оксану Гайдай положили в хирургическое отделение одной из больниц столицы. Медики диагностировали у нее желчнокаменную болезнь.

Ранее в СМИ также появилась информация о госпитализации телеведущего Николая Дроздова из-за обнаружения у него злокачественной опухоли в предстательной железе. Позднее его супруга Татьяна опровергла сообщения об ухудшении здоровья мужа и его онкологическом заболевании. По ее словам, Дроздов чувствует себя хорошо.