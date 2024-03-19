Участник «голой» вечеринки показал, с чего начал подготовку к армии Рэпер Vacio побрился налысо и сходил в тир

Фото: t.me/moscowcourts

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев)

Участник «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) побрился налысо и сходил в тир, опубликовав видео в Telegram. На кадрах видно, как он сидит на стуле, пока девушка бреет его машинкой. Затем в ролике появляются кадры с автоматом и звуки выстрелов.

25-летнему молодому человеку вручили повестку именно после похода на тусовку к Ивлеевой. Он будет служить в музыкальных войсках.

Адвокат Vacio Роман Попов подтверждал, что артист пойдет служить в армию в весенний призыв. Он прошел медкомиссию в военкомате в январе. Артист хотел бы пройти службу в рядах воздушно-десантных войск, но адвокат сказал, что он отправится служить туда, «куда Родина пошлет», в зависимости от категории годности.

В ходе весеннего набора в этом году может незначительно увеличиться число призывников, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он связал это с появлением в России двух новых военных округов, но такую информацию не подтвердил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Также призывникам будут приходить электронные повестки.