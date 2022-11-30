«У меня протекла крыша»: Волочкова пожаловалась на испорченную квартиру

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Анастасия Волочкова

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова обвинила управляющую компанию в очередной протечке крыши в ее квартире в Санкт-Петербурге, которая случилась год назад, сообщает «360». По ее словам, такое происходит не впервые и крыша уже протекала в 2018 году. Балерина уточнила, что не живет в этой квартире, но она ей очень дорога - она сообщила, что роспись потолков в ней делали художники из Эрмитажа, а подарил ей эту квартиру предприниматель Сулейман Керимов, с которым артистка ранее состояла в отношениях. Эксперты оценили ущерб от протечки в 3,5 млн рублей.

Повреждены были мои комнаты. А эта квартира для меня очень дорога — она похожа на музей, там 200 метров. Роспись потолков делали художники из Эрмитажа. Мне эту квартиру, на минуточку, подарил Сулейман Керимов, поэтому там вообще просто дворец, — пояснила Волочкова.

Балерина требует от управляющей компании возместить ущерб за очередную протечку крыши. Она рассказала, что УК пытается перекинуть ответственность на соседа артистки, но она уверена, что тот ни в чем не виноват.

Очень тяжело такие споры выдерживать. Знаете, чувствуешь себя просто идиотом, потому что тебе должны денег, а ты будто еще и не прав, — заявила артистка.

Волочкова ранее раскрыла, как она обеспечивает себе хорошую жизнь. Звезда поделилась, что зарабатывает с помощью съемок в рекламе и на ТВ. Также Волочкова сделала громкое заявление, где рассказала о турецком мужчине, который красив и богат, а также для ее комфорта снял ей отдельный остров.