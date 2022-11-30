Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова обвинила управляющую компанию в очередной протечке крыши в ее квартире в Санкт-Петербурге, которая случилась год назад, сообщает «360». По ее словам, такое происходит не впервые и крыша уже протекала в 2018 году. Балерина уточнила, что не живет в этой квартире, но она ей очень дорога - она сообщила, что роспись потолков в ней делали художники из Эрмитажа, а подарил ей эту квартиру предприниматель Сулейман Керимов, с которым артистка ранее состояла в отношениях. Эксперты оценили ущерб от протечки в 3,5 млн рублей.

Повреждены были мои комнаты. А эта квартира для меня очень дорога — она похожа на музей, там 200 метров. Роспись потолков делали художники из Эрмитажа. Мне эту квартиру, на минуточку, подарил Сулейман Керимов, поэтому там вообще просто дворец,пояснила Волочкова.

Балерина требует от управляющей компании возместить ущерб за очередную протечку крыши. Она рассказала, что УК пытается перекинуть ответственность на соседа артистки, но она уверена, что тот ни в чем не виноват.

Очень тяжело такие споры выдерживать. Знаете, чувствуешь себя просто идиотом, потому что тебе должны денег, а ты будто еще и не прав, — заявила артистка.

Волочкова ранее раскрыла, как она обеспечивает себе хорошую жизнь. Звезда поделилась, что зарабатывает с помощью съемок в рекламе и на ТВ. Также Волочкова сделала громкое заявление, где рассказала о турецком мужчине, который красив и богат, а также для ее комфорта снял ей отдельный остров.