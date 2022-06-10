Волочкова раскрыла секрет своего заработка Волочкова раскрыла, откуда у неё средства на роскошную жизнь

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анастасия Волочкова

Известная балерина Анастасия Волочкова раскрыла, как она обеспечивает себе хорошую жизнь. Звезда поделилась, что зарабатывает с помощью съемок в рекламе и на ТВ. Подписчики часто интересуются, как можно позволить себе поездки в разные страны и дорогие вещи, поэтому артистка рассказала все свои секреты.

Выяснилось, что Волочкова зарабатывает с помощью рекламных контактов и съемок на телевидении, этим она поделилась в подкасте «Нового радио».

Мой заработок идет от рекламных контрактов, съемок, телевидения. Мне платят деньги за появление на светских раутах. Для кого-то я делаю это на безвозмездной основе, с кого-то беру большие деньги. У меня есть недвижимость, есть то, с чего могу зарабатывать. Я живу роскошно, — отметила балерина.

Также Волочкова сделала громкое заявление, где рассказала о турецком мужчине, который красив и богат, а также для комфорта известной танцовщицы снял ей отдельный остров.

Он молодой, красивый, сексуальный, интересный и светлый. Снял для меня частный остров, чтобы меня не донимали толпы и не фотографировали из кустов. Он снял отдельную, трехэтажную роскошную виллу и большую парусную яхту, на которой мы каждый день с нашего пирса совершали морские прогулки, — продолжила балерина.

Каждое появление на светских мероприятиях оплачивается, поэтому Волочкова подчеркнула, что ей спокойно хватает на роскошную жизнь.

Известная балерина не впервые раскрывает свои секреты, ранее она рассказывала про секреты стройной фигуры. Волочкова поделилась, что сохраняет свою стройность благодаря многочасовому ежедневному труду, профессиональному массажу и позитивным эмоциям, то есть любви.