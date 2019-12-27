https://static.news.ru/photo/589d50c8-2918-11ea-b2e8-fa163e074e61_660.jpg Том Хэнкс Фото: LACEY TERRELL/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Известный американский актёр Том Хэнкс стал гражданином Греции. Об этом сообщила «Газета.ru» ссылаясь на агентство новостей г. Афины.

Актёр выбрал страну для нового гражданства не случайно. Известно, что он очень любит Грецию. Кроме того, его жена Рита Уилсон имеет греческие корни. У супружеской пары уже есть домик на греческом острове Антипарос. В этом доме Том Хэнкс с женой любят отдыхать летом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что во время фестиваля кантри-музыки 62-летнему актёру не продали пиво из-за отсутствия документов, подтверждающие его возраст. Том Хэнк пытался спорить с продавцами, однако они были непреклонны. Позже представитель организаторов фестиваля выдал актёру специальный браслет, подтверждающий его возраст и актёр смог купить напиток.