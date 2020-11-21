ТНТ отменил съёмки последнего сезона шоу «Танцы»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В съёмках программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым приняли участие актриса Анастасия Заворотнюк и её коллега по сериалу «Моя прекрасная няня» Сергей Жигунов. Об этом сообщил один из друзей актёра.

Согласно последней информации, во время съёмок выпуска с Заворотнюк в павильоне также должен появиться и Сергей Жигунов. Он поздравит свою бывшую возлюбленную с успехом в борьбе с онкологией и вручит...