ТНТ отменил съёмки последнего сезона шоу «Танцы»

Телеканал ТНТ приостановил съёмки последнего сезона шоу «Танцы» из-за коронавируса у одного из участников. Положительный тест на инфекцию получен у одного из участников, зарегистрированного под именем Раш.
В больнице также находится хореограф Игорь Рудник. О происходящем было объявлено на съёмках последнего эфира программы.
У всех остальных участников со здоровьем всё было в порядке, поэтому они были допущены до отборочного концерта. Но эта ситуация наглядно убеждает, что невозможно надеяться на то, что вирус просто обойдёт нас стороной. Поэтому мы вынуждены были пойти на радикальные меры, — объяснил наставник шоу Егор Дружинин изданию «Вокруг ТВ».
Как сообщил генеральный продюсер Comedy Club Вячеслав Дусмухаметов, съёмки шоу планируют возобновить в следующем году.
«Обязательно поставим красивую точку в последнем сезоне», — сказал Дусмухаметов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Дарья Мороз не смогла принять участие в финальном выпуске шоу «Танцы со звёздами». Её тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.