Татьяна Васильева возмутила поклонников отдыхом сына на Мальдивах

https://static.news.ru/photo/c86442b8-bc4c-11eb-8e05-96000091f725_660.jpg Татьяна Васильева Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Татьяна Васильева пожаловалась, что стала жертвой обмана туроператоров, отправив семью сына на Мальдивы. Артистка отдала за сына, невестку и внучку миллион рублей, сообщила об их испорченном отдыхе и возмутила поклонников, сообщает телеканал НТВ.

На самом деле Васильева рассказала , что туроператор скрыл от неё погодные условия, продавая путёвку: оказывается в Индийском океане сейчас самый сезон дождей. Актриса оплатила путёвку сыну, чтобы тот смог вывезти на море маленькую дочь, которая всю зиму мучилась кашлем и насморком.

Мне было ничего не жалко, потому что это здоровье ребёнка. Был бы у меня миллиард — я бы миллиард отдала, наверное. Она там начала опять кашлять, потому что эти бури, бесконечные сырость, влажность, негде согреться, — поведала актриса.

Васильева посетовала, что они сами заранее не проверили прогноз погоды в мае, понадеявшись на туроператора. Но больше всего артистку расстроило, что туроператоры воспользовались этим, даже видя, что на море отправляют ребёнка. К тому же, совсем другого качества оказалось «всё включено». Артистка предположила, что рядом были «другие» острова, где люди отдыхали нормально, но вот её детям не заплатили компенсации даже после жалоб на сервис.

В соседнем бунгало отдыхала заражённая коронавирусом семья, что вовсе расстроило Васильеву.

Но я не знаю тогда, сколько надо заплатить. Сколько? Когда они нажрутся, эти агентства? Почему, как это случилось? Ведь их проверили десять раз, что у них нет ковида, что они с прививками, что они опасности не представляют, — жаловалась звезда экрана.

По словам артистки, она пыталась давить на агентство и требовала, чтобы семью её сына вернули домой раньше. Но ей только предложили купить билеты за дополнительные 154 тысячи рублей.

Однако на личной странице невестки Васильевой Марии оказались опубликованы фото с отдыха, на которых видно, что всё не так плохо. Оказалось, что погода наладилась и семья прекрасно отдохнула.

Несмотря на это, зрители не прониклись жалостью к звёздному семейству. наоборот, они оказались возмущены тем, что мать заплатила за отдых великовозрастного сына и его семьи. «Чем старше дети Васильевой, тем беспомощней они становятся», «И как же они будут жить, когда мамки-кормилицы не станет, кто же им тогда путёвки на Мальдивы покупать будет», «Великовозрастный сыночек Васильевой не додумался заглянуть в Интернет, посмотреть климат на Мальдивах?», иронизируют пользователи в комментариях к передаче на YouTube.

У Татьяны Васильевой помимо внучки Мирры от сына Филиппа есть ещё двое внуков от первого брака сына — Иван и Григорий. Звёздная бабушка купила отпрыскам по квартире в Москве, чтобы чаще видеться. Также у актрисы есть 35-летняя дочь Елизавета.

Как сообщалось ранее, актриса Татьяна Васильева в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ раскритиковала украинских певиц Светлану Лободу и Ани Лорак. Последняя недавно заявила, что её домогался продюсер Константин Меладзе.