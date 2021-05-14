«Всё на лице написано»: Васильева раскритиковала Лорак и Лободу

https://static.news.ru/photo/8a4da3e4-b6dd-11eb-bf94-96000091f725_660.jpg Фото: tatyana_vasileva_official/instagram.com

Актриса Татьяна Васильева в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ раскритиковала украинских певиц Светлану Лободу и Ани Лорак. Последняя недавно заявила, что её домогался продюсер Константин Меладзе.

Уже нет никакого смысла рассказывать. Всё на лице написано. Ну вот Лобода. Как её можно не домогаться, если она всё для этого сделала, чтобы её только и домогались. С утра до вечера. Вот такие губы. И всё при этом здесь вывалено. Она что, великая певица? Какой-то гений должен её любить, — возмутилась Васильева.

По её мнению, Лорак практически ничем не отличается от Лободы. При этом актриса отметила, что «покупателям разные нужны типажи».

Ранее бывшая солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Найник также рассказала о приставаниях продюсера Константина Меладзе. Певица попала в группу, когда ей было 23 года. При этом она была знакома с братьями Меладзе ещё до этого предложения. Найник не планировала менять свою профессию с высоким доходом, однако продюсер пообещал ей «полнейшее уважение», если она попадёт в «ВИА Гру».

В программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» Ани Лорак поделилась воспоминаниями, как однажды попала под опеку Константина Меладзе. Однако после того как он озвучил условия дальнейшего сотрудничества, Лорак поняла, что не готова к таким отношениям. По её воспоминаниям, Константин помог ей записать композицию «Верни мне любовь» вместе с Валерием Меладзе. Но спустя какое-то время она поняла, что он смотрит на неё не только как на творческую личность, намекая на интимную сторону работы с композитором.