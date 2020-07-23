Татьяна Толстая оценила профессиональные и личные качества Ксении Собчак

https://static.news.ru/photo/e1a53d9a-cd28-11ea-854c-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Толстая Фото: instagram.com/tanyatolstaya/

Российская писательница Татьяна Толстая рассказала о профессиональных качествах Ксении Собчак, а также оценила перемены в личной жизни телеведущей.

В первую очередь, Татьяна Толстая оценила навык интервьюирования Ксении Собчак. Она отметила, что телеведущая уверенно себя чувствует «со слабым противником, вроде Волочковой».

В частности, умение присосаться, как пиявка, и потрошить несчастного, попавшегося ей на интервью, пока тот совсем не откинет копыта. У пиявки же нет совести, ей же нужно насосаться, и пока она это не сделает, не отвалится. Человек обычно думает: «Боже, что я делаю с бедным подопытным». Она — нет. Совершенно не волнуется. Это удивительно ценно! — привели слова писательницы на портале StarHit.ru.

В то же время, по словам Татьяны Толстой, Ксения Собчак начинает пасовать перед сильными оппонентами, интеллектуалами, вроде дирижёра Теодора Курентзиса.

Она заискивает, суетится, вертится вокруг и задает ему кретинские вопросы: «А вот у вас такие шнурки красные, чтобы показать какой вы крутой?» Она не понимает, что с этим человеком так нельзя разговаривать. В его жизненной программе нет установки — показать крутость. Она как с гламурного колхоза приехала, — оценила интервью с дирижёром Татьяна Толстая.

Писательница также рассказала о пунктуальности Ксении Собчак. Несколько месяцев назад Татьяна Толстая поучаствовала вместе с Ксенией Собчак в zoom-шоу. Она отметила, что на шоу, которое проходило дистанционно, телеведущая опоздала на полчаса.

У меня начисто отсутствует обидчивость такого рода. Я пришла в зоопарк ждать, пока проснётся лиса, лежащая пыльным мешком в углу. Ну подождём, посмотрим. Мы же пришли понаблюдать за её привычками в дикой природе. Даже жалко было, что всего полчаса. Если бы она опоздала на полтора часа, мы бы и столько посидели. Нам жалко, что ли? Отметили её к нам отношение. Не говоря о том, что она переносила встречу раз пять. Её дела важнее наших. Окей, я это поняла, — оценила пунктуальность Ксении Собчак писательница.

Кроме того, Татьяна Толстая прокомментировал личную жизнь Ксении Собчак. Вспоминая, какой телеведущая была во времена участия в «Школе Злословия» и какой стала теперь, Татьяна Толстая оценила положительные перемены, которые произошли в жизни Ксении Собчак.

Баллотируется в президенты, вышла замуж за этого бедного Виторгана, который никому даром был как муж не нужен. <...> Думаю, что что-то человеческое в ней проснулось, когда она родила своего прелестного ребёночка. Не может сердце не смягчиться, глядя на такого пупуську. Сейчас мне кажется, что, несмотря на всё своё хулиганство, венчание в гробу и прочее, она на самом деле любит этого своего Богомолова, а он — её. У неё изменилось лицо. Она никого не любила, когда она у нас была в «Школе злословия», то холодно трясла мужиков, чтобы из них сыпались бриллианты. В общем, не понимала, что такое любовь. А сейчас взяла и полюбила — дай-то Бог. Материнство и любовь очеловечивают, — рассказала Татьяна Толстая.

Как писал NEWS.ru ранее, члены партии «Ветераны России» обратились к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с требованием уволить ведущую Ксению Собчак за «разжижение мозгов» молодёжи. Причиной авторы послания называют политическую позицию Собчак, в том числе её возмущение арестом журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене. По их словам, телеведущая пыталась оказать давление на следственные органы, набирая очки.