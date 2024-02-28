Сын Алибасова раскрыл причину ухудшения состояния здоровья шоумена Сын Алибасова: ухудшение здоровья отца связано с половой активностью

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бари Алибасов

Сын попавшего в больницу заслуженного артиста РФ Бари Алибасова сообщил, что одной из причин ухудшения состояния здоровья у его 76-летнего отца могла стать высокая половая активность, связанная с седьмым браком. Кроме того, по его словам, шоумен переживает из-за имущества. Алибасов-младший добавил, что отца скоро выпишут.

Он переживает из-за того, что не может подарить любимой 100 лямов и всю квартиру. Он стрессует последнее время из-за того, что понимает, что полквартиры не на нем, — заявил родственник.

Накануне стало известно, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина готова пожертвовать часть своей пенсии на лечение бывшего мужа, продюсера Бари Алибасова. Экс-супруги не общались после судов по разделу имущества.

25 февраля Алибасов был экстренно госпитализирован в Москве. Подозрение на инсульт у шоумена не подтвердилось, медики диагностировали гипертонический криз.

Сын продюсера рассказал о том, что новая жена 76-летнего Алибасова следит за его здоровьем. Елена Калинина была помощницей шоумена и, по словам сына, «два года выхаживала» создателя группы «На-На» после тяжелой травмы позвоночника.

До этого в Сети появились сообщения, что у Алибасова обнаружили опухоль. Отмечалось, что продюсер жаловался на сильные боли в интимном месте и после обследования врачи нашли сантиметровую кисту в области органа репродуктивной системы. Однако позднее Алибасов прокомментировал информацию о «серьезном» диагнозе и назвал ее «ерундой». Артист заявил, что действительно часто посещает врачей, но это связано с возрастными изменениями.