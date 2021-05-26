Сыгравшая королеву Англии чернокожая артистка оценила свою роль

https://static.news.ru/photo/214fd9d8-be2c-11eb-97ed-96000091f725_660.jpg Джоди Тёрнер-Смит Фото: jodiesmith/instagram.com

Чернокожая модель и актриса Джоди Тёрнер-Смит, сыгравшая королеву-консорт Англии — Анну Болейн — в одноимённом мини-сериале, оценила своё участие в проекте. Премьера недавно состоялась на телеканале Channel 5, передаёт RadioTimes. Артистка заявила, что никогда не ограничивала себя какими-то конкретными ролями и образами, которые может воплотить на экране.

Не всем зрителям понравилось , что роль супруги короля Генриха VIII досталась темнокожей звезде.

Я понимаю, что некоторым людям трудно погрузиться в сериал, потому что они слишком часто отвлекаются. Но те, кто готов взглянуть на мир по-другому, примут эту человеческую и захватывающую историю, — отметила Тёрнер-Смит

С ней согласна Талисса Тейшейра, сыгравшая в исторической картине любовницу Генриха VIII Мадж Шелтон. По её словам, приглашение цветных актёров в сериал стал примером «сознательного отношения к личности». В ленте акцентировано внимание на желании главной героини обеспечить будущее для дочери Элизабет (будущей королевы Елизаветы I). Отмечается, что фильм больше похож на психологический триллер.

Ранее сообщалось, что сыгравший роль феи-крёстной в новой картине «Золушка» американский артист Билли Портер признался, что заражён вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). По его словам, он скрывал диагноз от широкой публики 14 лет, передаёт журнал The Hollywood Reporter. Про неизлечимый недуг не знала даже мать актёра.