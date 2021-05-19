Сыгравший в новой «Золушке» темнокожий гей раскрыл неизлечимый диагноз

https://static.news.ru/photo/5d24ff4a-b8b6-11eb-be46-96000091f725_660.jpg Билли Портер Фото: instagram.com/theebillyporter

Сыгравший роль феи-крёстной в новой картине «Золушка» американский артист Билли Портер признался, что заражён вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). По его словам, он скрывал диагноз от широкой публики 14 лет, передаёт журнал The Hollywood Reporter. Про неизлечимый недуг не знала даже мать актёра.

Долгое время об этом (о заражении ВИЧ. — NEWS.ru) знали лишь те, кто должен был, кроме моей матери. Я пытался наладить жизнь и карьеру и не был уверен, что у меня вышло бы, если бы я рассказал об этом не тем людям. Это просто стало бы ещё одним способом дискриминировать меня, — признался Портер.

Об инфицировании ВИЧ он узнал в 2007-м. По его словам, этот год стал худшим в жизни. На звезду обрушилась череда неудач и испытаний: у него нашли диабет II типа, Портеру пришлось оформить банкротство, а в июне артист узнал о ВИЧ-положительном статусе. Он признался, что ему стало стыдно и он решил никому не рассказывать о заболевании. Билли признался, что вырос в очень набожной семье, считающей ВИЧ божьей карой.

Он стал первым чернокожим геем, удостоившимся премии «Эмми» в номинации «Лучший актёр». Статуэтку он получил за роль в сериале «Поза» в 2019-м. Проект рассказывает о буднях артистов-транссексуалов в Нью-Йорке на фоне разгорающейся в США эпидемии ВИЧ. Премьера музыкальной картины «Золушка», где Портер сыграл гендерно-нейтральную фею-крёстную, запланирована на сентябрь 2021 года.

Ранее сообщалось, что потоковый сервис Amazon Prime Video опубликовал первые кадры из современной адаптации музыкального фильма «Золушка». Также стало известно, что кинолента выйдет на экраны ближайшей осенью. Изначально фильмом должна была заниматься компания Sony, однако Amazon перекупил «Золушку» и озвучил новые правила. Теперь мюзикл режиссёра Кэя Кэннона выйдет на стриминговом сервисе компании. При этом театральный прокат киноленты ограничат.