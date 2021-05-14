Вышел трейлер сериала с темнокожей актрисой в роли королевы Англии

https://static.news.ru/photo/11128ebc-b580-11eb-bff0-96000091f725_660.jpg Фото: Keith Mayhew/Global Look Press

В Сеть выложили трейлер скандального сериала «Анна Болейн», главную роль в котором королеву Англии сыграла темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит. Посмотреть его можно на YouTube-канале Empire Magazine.

Сериал запустил в производство телеканал Channel 5. Он рассказывает о жизни Анны Болейн — второй супруги короля Генриха VIII, ради которой он развёлся с первой женой.

В нём акцентировано внимание на желании главной героини обеспечить будущее для дочери Элизабет (будущей королевы Елизаветы I). Отмечается, что сериал больше похож на психологический триллер, чем на историческую драму.

Ранее российский певец Юрий Лоза в комментарии для NEWS.ru объяснил, почему в последнее время всё чаще темнокожие актёры играют «белых» персонажей.

По мнению артиста, к такому положению в кинематографе привела борьба за «излишнюю толерантность», под давлением которой «начинает рушиться здравый смысл».