Светлана Бондарчук подала в суд на бывшего мужа Светлана Бондарчук требует раздела имущества с Федором Бондарчуком через суд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Федор Бондарчук

В Симоновском районном суде города Москвы зарегистрирован иск блогера и предпринимателя Светланы Бондарчук к бывшему супругу, режиссеру Федору Бондарчуку, пишет StarHit. Предметом спора станет совместно нажитое имущество, которое Бондарчук планирует разделить по закону спустя семь лет после развода, говорится в сообщении.

Издание отмечает, что во время брака с Бондарчуком у Светланы родились двое детей: Сергей и Варвара. После развода Светлана вышла замуж за продюсера Сергея Харченко, а 15 августа 2023 года стало известно, что у пары благодаря суррогатной матери появился сын Петр.

Ранее сообщалось, что Бондарчук с женой, актрисой Паулиной Андреевой, стали главными гостями прошедшего в Москве премьерного показа фильма «Повелитель ветра» о путешественнике Федоре Конюхове. Бондарчук сыграл главного героя картины.

До этого певец Леонид Агутин рассказал, что раньше Бондарчук мог уйти в запой на несколько недель, пока не перестал употреблять спиртное на мероприятиях и встречах с друзьями.