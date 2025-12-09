Стало известно, о чем думала Долина в момент продажи квартиры Долина в момент продажи квартиры думала, что участвует в спецоперации

Певица Лариса Долина в момент продажи квартиры Полине Лурье была уверена, что действует в рамках спецоперации по поимке опасных преступников, передает ТАСС. В судебных документах говорится, что она считала: сделка носит фиктивный характер.

У Долиной при совершении указанных сделок истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры не было, она действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших ее, что она сотрудничает с правоохранительными органами, — указано в бумагах.

Ранее адвокат Светлана Свириденко заявила, что Лурье ожидает от Верховного суда России признания сделки купли-продажи квартиры законной. Она подчеркнула, что жилье по справедливости является домом для Лурье и ее детей.

До этого Свириденко заявляла, что Долина за полтора года разбирательств ни разу не извинилась перед покупательницей недвижимости Лурье. По ее мнению, исполнительница — хорошая актриса, поэтому невозможно поверить в ее искреннее раскаяние в эфире Первого канала. Врач-психиатр Василий Шуров также уверен, что Долина, делая заявление о мошенничестве с квартирой в шоу «Пусть говорят» в эфире Первого канала, держалась неестественно сдержанно.