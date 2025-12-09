ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 06:21

Стало известно, о чем думала Долина в момент продажи квартиры

Долина в момент продажи квартиры думала, что участвует в спецоперации

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певица Лариса Долина в момент продажи квартиры Полине Лурье была уверена, что действует в рамках спецоперации по поимке опасных преступников, передает ТАСС. В судебных документах говорится, что она считала: сделка носит фиктивный характер.

У Долиной при совершении указанных сделок истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры не было, она действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших ее, что она сотрудничает с правоохранительными органами, — указано в бумагах.

Ранее адвокат Светлана Свириденко заявила, что Лурье ожидает от Верховного суда России признания сделки купли-продажи квартиры законной. Она подчеркнула, что жилье по справедливости является домом для Лурье и ее детей.

До этого Свириденко заявляла, что Долина за полтора года разбирательств ни разу не извинилась перед покупательницей недвижимости Лурье. По ее мнению, исполнительница — хорошая актриса, поэтому невозможно поверить в ее искреннее раскаяние в эфире Первого канала. Врач-психиатр Василий Шуров также уверен, что Долина, делая заявление о мошенничестве с квартирой в шоу «Пусть говорят» в эфире Первого канала, держалась неестественно сдержанно.

квартиры
Лариса Долина
жилье
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт Нижнего Новгорода временно ограничил работу
Мурашко раскрыл, когда пациенты получат вакцину для терапии меланомы
Раскрыто, какую операцию россиянки делают после развода чаще всего
В российском педагогическом колледже вспыхнул пожар
Военэксперт спрогнозировал остановку энергосистемы Украины
Названы самые востребованные профессии у абитуриентов России
Бренды популярных компьютерных игр официально зарегистрированы в России
В Европе рассказали, когда объявят о решении по активам России
Юрист ответила, в каких случаях муж после развода должен содержать экс-жену
Раскрыты преимущества и риски цифрового рубля
«Союз МС-27» с российскими космонавтами отстыковался от МКС
Расправа с дронами ВСУ и победная стратегия: успехи ВС РФ к утру 9 декабря
Стало известно, о чем думала Долина в момент продажи квартиры
Названа пиротехника, за хранение которой можно попасть в тюрьму
Тарталетки «Елочки» — главное украшение праздничного стола!
«Солнцепек» выжег укреппункт ВСУ в Гуляйполе
В МИД России озвучили условие для продолжения переговоров с Киевом
В России рассказали про ситуацию с красной икрой на праздники
Психолог рассказала, что усиливает тревогу и грусть под конец года
Названо число лотерейных миллионеров в России
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.