https://static.news.ru/photo/4eba8550-41bc-11ea-ad3c-fa163e074e61_660.jpg Рэпер Давид Нуриев (Птаха) Фото: ptahacao/instagram.com

В начале февраля на телеканале ТВ-3 стартует новый сезон «Последнего героя». Участники шоу отправятся на один из необитаемых островов на Филиппинах, где попытаются выжить и обойти своих соперников. Ведущей вновь станет актриса Яна Троянова.

StarHit раскрывает имена восьми участников, которые поборются за звание «Последнего героя». Всего в проекте примут участие 16 человек. Среди них: участница Comedy Woman и певица Надежда Ангарская (37 лет), звезда комедии «Бабушка лёгкого поведения» Наталья Бардо (31 год), скандальный автоблогер Эрик Китуашвили (Давидыч, 38 лет), двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Алексей Воевода (39 лет), актриса Лукерья Ильяшенко (30 лет), танцор Евгений Папунаишвили (38 лет), актриса театра и кино Елена Проклова (66 лет), рэпер Давид Нуриев (Птаха, 38 лет).

Многие из участников едут на шоу за адреналином, новыми эмоциями, испытать свои возможности, а также сбросить лишний вес. В частности, Эрик Китуашвили намерен на проекте похудеть и проявить себя в глазах девушки, которой недавно сделал предложение.

Ранее продюсеры шоу «Голос. Дети» объявили имена наставников нового сезона. Также была выбрана новая соведущая для Дмитрия Нагиева. Места наставников займут: Полина Гагарина, Валерий Меладзе и Баста, а Нагиеву будет помогать латвийская и российская актриса Агата Муцениеце, писал NEWS.ru.