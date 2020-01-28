В начале февраля на телеканале ТВ-3 стартует новый сезон «Последнего героя». Участники шоу отправятся на один из необитаемых островов на Филиппинах, где попытаются выжить и обойти своих соперников. Ведущей вновь станет актриса Яна Троянова.
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Многие из участников едут на шоу за адреналином, новыми эмоциями, испытать свои возможности, а также сбросить лишний вес. В частности, Эрик Китуашвили намерен на проекте похудеть и проявить себя в глазах девушки, которой недавно сделал предложение.
Ранее продюсеры шоу «Голос. Дети» объявили имена наставников нового сезона. Также была выбрана новая соведущая для Дмитрия Нагиева. Места наставников займут: Полина Гагарина, Валерий Меладзе и Баста, а Нагиеву будет помогать латвийская и российская актриса Агата Муцениеце, писал NEWS.ru.
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