https://static.news.ru/photo/e5eb25de-3f90-11ea-beb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: 1tv.ru

Продюсеры шоу «Голос. Дети» объявили имена наставников нового сезона. Также была выбрана новая соведущая для Дмитрия Нагиева.

Места наставников займут: Полина Гагарина, Валерий Меладзе и Баста.

Все трое — ветераны конкурса. Баста и Валерий Меладзе уже работали с юными исполнителями на проекте, и только для Полины Гагариной это будет дебют, — говорится в пресс-релизе.

Нагиеву будет помогать латвийская и российская актриса Агата Муцениеце.

Для отбора участников на новый сезон приёмная комиссия рассмотрела около 800 различных претендентов. Они были приглашены на очные кастинги. Отбор прошли только 110 вокалистов. На съёмки приехали исполнители из Арзамаса, Барабинска Новосибирской области, Барнаула, Белгорода, Бутурлиновки Воронежской области, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и других регионов. Также в конкурсе примут участие гости из других стран, в частности Армении, Белоруссии, Великобритании, Канады и Украины.

Ранее NEWS.ru писал, что Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос».